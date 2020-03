Avila Spaces distinguido como melhor espaço de coworking do sul da Europa

O espaço de coworking Avila Spaces, em Lisboa, foi distinguido como Best Coworking Space do Sul da Europa nos prémios South Europe Startup Awards 2019 (SESA), competição integrada nos Global Startup Awards.

Esta é a segunda distinção do espaço de coworking lisboeta: em dezembro do ano passado recebeu o título SESA de Best Coworking Space em Portugal. Ainda no fim de 2019 foi também eleito como o melhor espaço de coworking de Lisboa, na votação entre os utilizadores do site Coworker.

O Avila Spaces concorreu contra os vencedores regionais de França, Grécia, Itália, Malta, Chipre e Espanha, num concurso com um júri independente, composto por várias nacionalidades, e ainda votação aberta ao público, através do site do concurso.

“Após um ano de aposta contínua na inovação da experiência que proporcionamos e de reconhecimentos nacionais e mundiais que muito nos orgulham, encerrámos 2019 com chave de ouro com o Best Coworking Space em Portugal dos SESA e estamos a iniciar 2020 da melhor forma possível. Mais importante que um mérito internacional para o Avila Spaces, este prémio é uma distinção para Portugal e comprova, uma vez mais, que estamos na linha da frente dos espaços de trabalho flexíveis da Europa e do Mundo”, afirma Carlos Gonçalves, CEO do Avila Spaces, citado em nota de imprensa.

O responsável pelo Avila Spaces deveria ter recebido o prémio na cerimónia dos SESA 2019, em Turim, Itália. O evento foi entretanto cancelado, devido ao coronavírus, sendo substituído por um evento online.

O Avila Spaces tem dois espaços em Lisboa, na Avenida da República e na Avenida João Crisóstomo – ambos encerrados desde a semana passada, no que diz respeito à vertente presencial, para evitar a propagação do Covid-19. O espaço de coworking, que conta com mais de 600 clientes nacionais e internacionais, mantém ativos os restantes serviços, como os escritórios virtuais.