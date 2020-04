Avila Spaces. Procura de modalidade de escritórios virtuais cresceu 38%

Devido à pandemia de covid-19, que levou muita gente para a experiência do trabalho remoto, o centro de negócios Avila Spaces registou um aumento de procura da modalidade de escritórios virtuais na ordem de 38%, entre fevereiro e março.

Nesta opção disponibilizada pelo centro de negócios, é disponibilizado um atendimento telefónico personalizado, uma morada para receção de correspondência e ainda o apoio para o trabalho administrativo, explica Carlos Gonçalves, CEO do Avila Spaces. “As pessoas que estão a trabalhar a partir de casa, em teletrabalho, continuam a necessitar de um atendimento telefónico personalizado, de um local para receber a correspondência, e de alguém que garanta que todo o trabalho administrativo é feito de maneira simples e eficaz. Através desta solução nós garantimos que isto acontece, o que por sua vez facilita que as empresas permaneçam focadas no seu core business.”

“Os escritórios virtuais da Avila Spaces respondem de forma otimizada às necessidades dos clientes, contribuindo para que o trabalho flua de forma natural, sem deixar de garantir a saúde dos próprios colaboradores: as chamadas telefónicas dos clientes são encaminhadas para as operadoras, que se encontram em teletrabalho e o correio é recolhido pontualmente, sendo imediatamente encaminhado para os clientes”, é indicado.

No total, o centro de negócios Avila Spaces, que tem dois espaços físicos em Lisboa, conta já com 491 clientes nesta modalidade de escritório virtual. A empresa refere que esta solução tem sido procurada por empresas interessadas em reduzir custos ou que tenham o desejo de reforçar a presença comercial em Lisboa, através de uma morada e número telefónico, ou mesmo para organizações em início de atividade.

O acesso a este tipo de serviço tem um custo variável, entre os 55 a 85 euros por mês, dependente do tipo de apoio de que a empresa necessita.