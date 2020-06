Avillez abre Bairro ao Uber Eats

Os pratos mais icónicos dos vários espaços do Bairro do Avillez estão agora disponíveis para entregas em casa através da plataforma de entregas do Uber Eats.

“É com grande satisfação que fizemos esta parceria com o Uber Eats. Pela primeira vez, uma seleção de pratos dos diversos espaços que integram o Bairro do Avillez – Taberna, Páteo, Mini Bar e Pizzaria lisboa – vão estar disponíveis para delivery. A seleção de pratos foi feita por mim. Vai ser bom poder fazer chegar o Bairro do Avillez a vários outros bairros da cidade”, adianta José Avillez, citado em nota de imprensa.

A versão virtual do Bairro do Avillez no Uber Eats será “um prolongamento da experiência que se vive no Bairro”, e inclui uma seleção especial que inclui pratos como as Azeitonas Explosivas, as Amêijoas à Bulhão Pato, a Moqueca de Peixe e Camarão com Arroz Branco e a Pluma de Porco Alentejano com Arroz e Feijão Preto; uma variedade de pizzas, como a Graça, a Fado e a Santo António; sobremesas, como a Pavlova e o Caramelo Salgado ao Cubo, dos espaços Taberna, do Páteo, do Mini Bar e da Pizzaria Lisboa. Na plataforma está ainda disponível um prato exclusivo só para quem faz encomendas por esta via: Camarão Salteado com Molho Kimchi.

Os pratos chegam a casa através de um packaging sustentável feito de papel reciclado, e pode ser saboreado ao som da playlist do Bairro do Avillez, uma seleção musical curada pelo próprio chef Avillez, disponível no Spotify.

“Temos muito orgulho em conseguir levar a cozinha de um ícone português como o chef José Avillez e o seu conceito gastronómico tão diferenciador, até à casa dos utilizadores do Uber Eats em Lisboa. Mais do que refeições, estamos focados em entregar experiências para todos os gostos e momentos, e queremos acima de tudo que os nossos utilizadores sintam que têm opção de escolha de grande qualidade. A nossa aplicação tem cada vez mais opções diferentes, é a resposta ao novo normal que acreditamos fazer sentido neste momento”, afirma Mariana Ascenção, diretora de comunicação da Uber em Portugal, citada em nota de imprensa.

Chakall ou o Chef Sobral são outros Chefs que usam a Uber Eats como plataforma de entregas. Desde o início da pandemia do novo coronavírus que o número de espaços de restauração que têm aderido à plataforma tem vindo a aumentar, neste momento são mais de 4 mil os restaurantes disponíveis, tendo ainda a Uber Eats lançado novas funcionalidades.

Na semana passada arrancou com a Pick Up que permite aos utilizadores realizar a encomenda, recolhendo a mesma no restaurante aderente. A funcionalidade já tinha sido implementada em toda a Europa, com cerca de 13 mil restaurantes já aderentes. “Esses restaurantes tiveram um aumento de 200% nos pedidos desde janeiro na região e mais de 42% de mês a mês (abril a maio de 2020)”, refere a Uber Eats.