Avillez fecha todos os restaurantes mesmo os com entregas e takeaway

Lisboa, 06/02/2018 - Decorreu hoje uma reportagem no restaurante Belcanto, com o chefe José Avillez , que acaba de receber um dos prémios mais prestigiados no mundo da gastronomia, o Grand Prix de L'Art de La Cuisine. (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

O Grupo José Avillez fecha a partir e amanhã temporariamente todos os restaurantes do grupo mesmo aqueles que se mantinham abertos para takeaway e entregas em casa. O fecho temporário foi decidido "de forma a proteger as equipas" num momento em que sobem os casos de infeção pelo novo coronavírus.

"O agravamento da propagação do vírus covid-19 em Portugal e das consequências em termos de saúde leva-nos a encerrar temporariamente todos os restaurantes do Grupo José Avillez, incluindo os que se encontravam abertos para take-away e delivery", informa o grupo em comunicado.

O novo Estado de Emergência permitia que os restaurantes mantivessem a funcionar o serviço de takeaway e de entregas aao domicílio. O Bairro do Avillez, por exemplo, mantinha esse serviço disponível.

"A partir de amanhã, dia 21 de janeiro, quinta-feira, todos os restaurantes do Grupo José Avillez passam a estar temporariamente fechados de forma a proteger as equipas. Porém, se vários clientes precisarem do nosso apoio com refeições durante este tempo de confinamento, poderemos equacionar uma abertura parcial", refere o grupo.

"Este momento dramático que enfrentamos há quase um ano tem abalado seriamente a restauração, tanto a nível nacional, como internacional. O impacto económico tem sido grave e as consequências ainda não são totalmente previsíveis. É um momento difícil, que chegou de forma imprevisível e que obriga a um esforço de adaptação permanente", diz ainda.

"Prestamos homenagem a todos os restaurantes que se mantêm em funcionamento com takeaway e delivery e apelamos, a quem tenha possibilidade de o fazer, que ajude os restaurantes encomendando refeições. Agradecemos aos clientes que nos têm apoiado ao longo destes tempos difíceis. Esperamos regressar em breve", dizem.