AXA avança para compra do negócio de seguros do Crédit Mutuel em Espanha por 310 milhões

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Outubro, 2022 • 11:05

O grupo segurador francês AXA revelou, nesta terça-feira, que iniciou "negociações exclusivas" para comprar ao banco francês Crédit Mutuel a sua subsidiária de seguros espanhola por 310 milhões de euros.

A operação de compra da subsidiária espanhola do Grupo de Seguros do Crédit Mutuel, uma seguradora que opera em Espanha no ramo não vida e saúde, deverá concretizar-se no terceiro trimestre de 2023, indicou a AXA em comunicado, um grupo segurador francês com atividade em Portugal.

Tal deverá acontecer uma vez realizados os processos de consulta das entidades representativas dos trabalhadores e obtidas as autorizações por parte dos reguladores.

De acordo com as contas financeiras publicadas em 2021, a subsidiária espanhola de seguros do Crédit Mutuel teve 400 milhões de euros de prémios brutos e um resultado líquido consolidado de 16 milhões de euros, gerado principalmente na atividade dos seguros no ramo não vida e saúde.

A subsidiária do Crédit Mutuel comercializa os seus produtos através de uma rede de distribuição de agentes e parceiros em Espanha.

A presidente executiva da AXA, Olga Sánchez, citada no comunicado, afirmou que esta aquisição irá reforçar a posição da seguradora "como líder em Espanha".

Além disso, a gestora garantiu que haverá "uma transição suave para segurados e colaboradores", mostrando-se motivada em acelerar a aquisição com a ultrapassagem dos processos legais em curso.