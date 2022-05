Ayming quer chegar aos 100 trabalhadores em Portugal até 2023

A Ayming introduziu na operação portuguesa a área de managed services, reforçando a atividade da consultora no país. Este reforço traduzir-se-á no recrutamento de mais cem trabalhadores até 2023, procurando "alargar o espetro" da atividade para outros mercados, anunciou a empresa esta terça-feira.

A Ayming é um grupo especializado na consultadoria em financiamento de projetos de inovação e otimização fiscal de património imobiliário. Em comunicado, o grupo explica que a operação portuguesa tem-se tornado num "referência dentro do grupo", com a Ayming Portugal a concorrer hoje "com as congéneres de países maiores".

A área de managed services conta hoje apenas com 20 pessoas, que trabalham "essencialmente para clientes de referência em França". Ora, de acordo com Nuno Tomás, diretor geral da Ayming em Portugal, com a notoriedade ganha internamente, agora, o "plano é aumentar a equipa e chegar a novos mercados".

"A qualidade dos nossos recursos e o posicionamento da subsidiária portuguesa dentro do grupo, a par das características do nosso país, foram essenciais para que a nossa equipa fosse selecionada para trabalhar clientes internacionais de referência", acrescentou.

A Ayming está presente em Portugal e em mais 13 países na Europa, incluindo França, Espanha ou Itália. O grupo tem atividade também EUA e Canadá. Criada há três décadas, o grupo contabilizava 20 mil clientes e resultados de 145 milhões de euros em 2021.