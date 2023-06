Azores Airlines liga Ponta Delgada a Barcelona durante todo o ano

© DR

A operadora aérea Azores Airlines, do grupo SATA, vai passar a ligar Ponta Delgada a Barcelona, em Espanha, durante todo o ano, a partir de 4 de outubro, estendendo assim a operação de verão, anunciou esta quarta-feira a empresa.

De acordo com uma nota de imprensa do grupo SATA, durante toda a estação de Inverno IATA 2023/24 haverá duas frequências semanais, à quarta-feira e à sexta-feira.

Atualmente, no verão, a companhia aérea opera três frequências semanais, com partidas à quarta-feira, sexta-feira e ao domingo.

Teresa Gonçalves, presidente do conselho de administração do grupo SATA, citada na nota de imprensa, considera que "este alargamento da operação aérea ao ano inteiro persegue vários objetivos e possibilita a consolidação da presença da Azores Airlines num mercado de enorme potencial, mitigando ainda a sazonalidade do destino".

A CEO da SATA recorda que o aeroporto de Barcelona "é o mais movimentado da Catalunha e o segundo maior de Espanha".

"Estamos muito confiantes na atratividade da nossa rota. No verão, a procura desta ligação por passageiros que partem de Nova Iorque ou de Boston e que desejam chegar à Europa via Açores é significativa, o que nos permite antecipar já que teremos procura, para além da ligação ponto a ponto", declara a gestora.