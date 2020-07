Azores Airlines retoma hoje voos internacionais

A Azores Airlines, do grupo SATA, retoma hoje as ligações aéreas internacionais com quatro destinos, operação interrompida desde 22 de março na sequência da pandemia de covid-19, disse fonte da companhia aérea.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa adianta que retoma “a partir de hoje” os seus voos com Boston (Estados Unidos da América), onde reside um grande número de emigrantes açorianos, Toronto (Canadá), Frankfurt (Alemanha) e, “mais tarde, em agosto, Cabo Verde”.

A programação da retoma dos voos internacionais da Azores Airlines inclui cinco ligações por semana em julho e outubro e sete ligações em agosto e setembro para Boston, cinco voos por semana para Toronto e duas vezes por semana para Frankfurt, indicou a companhia à Lusa.

A transportadora aérea SATA já tinha retomado em junho as ligações aéreas da Azores Airlines com o continente português, que estavam também suspensas devido à covid-19.

A operação aérea entre as ilhas dos Açores, assegurada pela SATA Air Açores, também já foi retomada.

Já foram detetados na região um total de 152 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente quatro casos positivos ativos, dos quais três em São Miguel e um na ilha Terceira.

No arquipélago, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e duas regressaram a Portugal continental.