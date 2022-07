Balanço sobre 5G? "Anacom tem o dom de ver tudo pela negativa", diz CEO NOS

Lisboa, 04/03/2022 - Miguel Almeida CEO - presidente da comissão executiva da operadora de telecomunicações NOS durante a apresentação de resultados relativa ao ano 2021. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, estranhou esta segunda-feira a forma como a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) lançou o primeiro balanço do desenvolvimento da rede 5G em Portugal, acusando o regulador de ver "o copo meio vazio" quando avalia o trabalho dos operadores.

"A Anacom tem este dom de sistematicamente ver tudo pela perspetiva negativa e de atacar as empresas do setor", afirmou Miguel Almeida à margem da inauguração do NOS Hub 5G, no Parque das Nações.

A Anacom lançou esta manhã o primeiro balanço sobre o 5G em Portugal, indicando que apenas 64% dos concelhos e 28% das freguesias do país têm já acesso à nova rede móvel.

Para o CEO da NOS, "estar a analisar" a implementação da nova rede móvel "à luz do que falta fazer é aquela lógica do copo meio vazio e copo meio cheio".

"O regulador, como é habitual na sua forma de atuar, pega no negativo. É uma forma inaceitável de estar num regulador cuja principal missão e responsabilidade é promover o setor, é garantir o investimento sustentável e a concorrência, não é denegrir o setor", argumentou, responsabilizando depois o supervisor do setor por eventuais atrasos.

"Por incompetência e inoperância", realçou o gestor, "o leilão demorou quase um ano". Ora, defendeu, passados "seis ou sete meses, no caso da NOS, há praticamente duas mil estações" instaladas. Isto, à data dos números reportados (primeiro trimestre de 2022).

"Hoje, estamos a falar de uma cobertura 80% em seis meses. Estaríamos mais à frente se não fosse o atraso do regulador", afirmou Miguel Almeida.