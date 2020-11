Balcões sobre rodas da banca com os mesmos serviços das agências físicas

Balcão móvel da CGD começou a circular em 2017. © Direitos reservados

Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2020 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os balcões móveis dos bancos vão poder fazer as mesmas operações do que as agências físicas. O Banco de Portugal colocou em consulta pública a alteração das regras sobre agências bancárias e prepara-se para uniformizar os serviços entre estas formas de servir os clientes.

Segundo o Jornal de Negócios desta quarta-feira, o Banco de Portugal quer que os balcões sobre rodas também possam, por exemplo, atualizar cadernetas, proceder a pedidos de crédito e também movimentos em dinheiro. Caixa Geral de Depósitos e BPI são os dois bancos nacionais que têm apostado nestes veículos.

Estas alterações serão possíveis através da criação do conceito de "extensão de agência". Além dos balcões móveis, está prevista a extensão de agência física para atividade em prédios, frações autónomas ou espaços comerciais, detalha o mesmo jornal.