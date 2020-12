Banca aperta cerco às empresas de Isabel dos Santos

Isabel dos Santos é parceira do BPI em Angola, através da Unitel, e a segunda maior acionista do banco, através da Santoro

Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco avançaram no dia de Natal com uma nova ação judicial contra a empresa de Isabel dos Santos Winterfell Industries, revela o Expresso. Os três bancos avançaram com o processo no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa um mês depois de terem feito o mesmo contra a subsidiária da empresária angolana Winterfell 2.

Em causa estão 26,39 milhões de euros, que terão sido emprestados no âmbito do negócio para a compra de parte da Efacec em 2015, a Isabel dos Santos e à Winterfell Industries, de Malta. Esta holding controla 100% da Winterfell 2, que é controlada pela portuguesa Niara Holding, com sede na Zona Franca da Madeira e é detida por Isabel dos Santos.

Isabel dos Santos era acionista da Efacec precisamente através da Winterfell 2. Esta participação foi nacionalizada devido ao caso Luanda Leaks e foi nomeado um avaliador independente para estipular o montante a pagar pelo Estado português pelos 72% da Efacec.