Banca concedeu 1353 milhões de euros em novo crédito à habitação em novembro

Habitação © Artur Machado/GI

A banca acelerou a concessão de crédito à habitação no mês de novembro. Os dados divulgados nesta quarta-feira, 5 de janeiro, pelo Banco de Portugal indicam que, em novembro, a banca em Portugal concedeu 2061 milhões de euros em novos empréstimos a particulares. Em outubro, os bancos tinham emprestado 1263 milhões de euros com a finalidade de habitação.

Deste montante, 1353 milhões de euros foram novos empréstimos à habitação. Além disso, foram concedidos 459 milhões de euros em novos créditos ao consumo e, por fim, 248 milhões de euros "para outros fins".

O banco central indica também que a taxa de juro média nos novos empréstimos à habitação subiu 0,83% "acompanhando a evolução da Euribor a 12 meses, indexante mais utilizado no crédito à habitação". Por outro lado, a taxa de juro média dos novos créditos ao consumo desceu para 6,59%.

No que diz respeito aos novos empréstimos às empresas, a entidade liderada por Mário Centeno aponta que o montante de novos créditos que a banca deu às companhias aumentou em 236 milhões de euros, para um valor total de 2620 milhões de euros em novembro. Destes 236 milhões de euros, 55% foram empréstimos de montante igual ou inferior a um milhão de euros. "A taxa de juro média dos novos empréstimos a empresas desceu para 1,95%, valor abaixo dos registados em outubro de 2021 (2,09%) e em novembro de 2020 (1,99%)", diz o Banco de Portugal.

"Este movimento foi comum às duas classes de montantes: a taxa de juro dos novos empréstimos de montante inferior ou igual a 1 milhão de euros diminuiu para 2,21% e a taxa de juro dos empréstimos de montante superior a 1 milhão de euros desceu para 1,62%", acrescenta.

Depósitos

Em novembro, houve mais 88 milhões de euros em depósitos comparando com outubro de 2021, sendo que a taxa de juro média atingiu um novo mínimo histórico. "Em novembro, o montante de novos depósitos de particulares foi de 3497 milhões de euros, mais 88 milhões do que no mês anterior. A taxa de juro média registou um novo mínimo histórico, de 0,04%. Dos novos depósitos constituídos, 87% foram aplicados em depósitos até 1 ano, também remunerados à taxa de juro média de 0,04%", diz a autoridade monetária nacional.

Os dados do Banco de Portugal demonstram ainda que Portugal é o segundo país da Zona Euro em que a taxa de juro média dos novos depósitos até 1 ano é mais baixa.