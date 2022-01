Banca não concedia tanto crédito às famílias desde 2008

Lisboa, 16/06/2021 - Rua da Betesga, a mais pequena rua de Lisboa. (Líbia Florentino / Global Imagens) © Líbia Florentino / Global Imagens

Há mais de uma década que a banca em Portugal não concedia tanto crédito às famílias. O jornal económico online Eco fez as contas e, escreve nesta quinta-feira, 6 de janeiro, que entre janeiro e novembro, o financiamento da banca às famílias atingiu 20,3 mil milhões de euros, o montante mais elevado dos últimos 13 anos. Os dados de dezembro ainda não são conhecidos. No ano de 2008, as instituições bancárias concederam 22,8 mil milhões de euros em empréstimos a particulares em Portugal.

Esta quarta-feira, o Banco de Portugal revelou que a banca só em novembro concedeu 2061 milhões de euros em novos empréstimos a particulares. Deste montante, 1353 milhões de euros foram novos empréstimos à habitação. Além disso, foram concedidos 459 milhões de euros em novos créditos ao consumo e, por fim, 248 milhões de euros "para outros fins".

O Eco avança ainda que o Banco de Portugal estará atento ao elevado financiamento às famílias. E no Relatório de Estabilidade Financeira, em dezembro, o banco central liderado por Mário Centeno, diz que: "subida do rácio de endividamento dos particulares em relação ao rendimento disponível, sobretudo decorrente do crescimento do crédito à habitação, afetaria a resiliência financeira dos particulares a variações do desemprego e consequentes quebras de rendimento".