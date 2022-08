Banco apoia 1 300 alunos em ações de literacia financeira

© Pedro Correia / Global Imagens

O Oney Bank promoveu, pelo segundo ano consecutivo, 56 ações de literacia financeira com o objetivo de ajudar os jovens a gerir melhor as finanças pessoais, no sentido de um consumo mais responsável, adianta o banco, em comunicado, esta segunda-feira.

As sessões envolveram estudantes do 3º ao 12º ano, de 11 agrupamentos. Ao todo, as lições de literacia financeira foram dirigidas a 1 300 estudantes "de programas de Segundas Oportunidades, de escolas profissionais e de turmas com alunos com necessidades educativas especiais", afirma a empresa. Além de Portugal, o Oney Bank também deu formação a alunos da Ilha de Santiago, em Cabo Verde.

"Do essencial ao supérfluo: necessidades e desejos", "Entre o querer, ter e o pensar antes de comprar: despesas e rendimentos", "A importância da Poupança" e "Impostos" foram os tópicos abordados.

A iniciativa contou ainda com 50 sessões online de educação financeira realizadas em 2021, "promovidas em parceria também com a Sol Sem Fronteiras e com a Nova SBE, em 16 estabelecimentos de ensino do país, que chegaram a quase mil estudantes", lê-se na mesma nota.

Para Dario Coffetti, o diretor geral do Oney Bank em Portugal, "o Oney assume o compromisso de dotar os consumidores com conhecimentos que permitam tomar decisões mais criteriosas".

Relativamente à escolha do público mais jovem para esta iniciativa, o responsável acrescenta que "esta aprendizagem deve começar cedo, de modo a capacitar os mais jovens para escolhas acertadas, através da criação de hábitos de literacia financeira, sensibilizando-os para as questões relacionadas com esta temática".