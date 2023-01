Banco BCP na Polónia com resultado positivo de 54 milhões no quarto trimestre de 2022

© Bruno Lisita / Global Imagens

O Bank Millennium, banco do BCP na Polónia, apresentou um resultado líquido positivo de 54 milhões de euros no quarto trimestre de 2022, indica um comunicado divulgado pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) esta terça-feira.

Contudo, o banco apresentou em 2022 resultados líquidos negativos, de 217 milhões de euros, quando comparado com o período homólogo, em que foram de 292 milhões de euros.

O banco referiu que o resultado positivo no quarto semestre foi registado apesar de ter "mantido encargos elevados relacionados com créditos hipotecários denominados em CHF [francos suíços], que totalizaram os 132 milhões de euros, após impostos".

No comunicado, o banco salientou que o Bank Millennium regressou aos resultados positivos, no quarto trimestre de 2022, "após um período alargado de trimestres com resultados negativos".

A instituição financeira indicou que houve um aumento de 28 mil clientes no trimestre em análise e de 193 mil em todo o ano de 2021, sendo que atualmente tem 2,9 milhões de clientes ativos.

Os depósitos a retalho aumentaram 4% no ano passado e os empréstimos a particulares diminuíram 3%, em termos homólogos.

Quanto aos clientes empresariais, foi registado um aumento de 15% nos depósitos face ao quarto período de 2021 e uma redução de 2% do crédito a empresas.

Os Rácios de Capital Total do grupo foram 14,2% e o rácio T1 de 11,28%, acima dos requisitos regulamentares de 12,7% e 10,2%, respetivamente.