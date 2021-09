Banco BiG adquire corretora DIF Broker

© Rodrigo Cabrita

O BIG - Banco de Investimento Global comprou a corretora DIF Broker, liderada por Pedro Lino. "A integração da DIF Broker, com mais de 290 milhões de euros de ativos sob supervisão, permitirá ao BiG reforçar as suas competências na área da corretagem e acelerar o seu plano de crescimento da atividade de wealth management internacional", avança a instituição financeira em comunicado.

Mario Bolota, CEO do BiG, sublinha que "com esta operação o BiG reforça as soluções de investimento e intermediação financeira, acelerando o seu crescimento no mercado ibérico e escalando os serviços de wealth management",

A DIF Broker é uma sociedade financeira de corretagem com atividade em Espanha, Portugal e Polónia, criada há mais de 20 anos.

"A incorporação num grupo bancário sólido e especializado em soluções de poupança e investimento permitirá à DIF Broker alavancar as suas competências na área da corretagem e disponibilizar aos seus clientes um conjunto mais alargado de produtos e serviços financeiros", diz Pedro Lino.

O BIG foi fundado há 22 anos e tem 5.200 milhões de ativos sob supervisão, incluindo ativos sob custódia, gestão e depósitos.