Banco CTT E Zome parceiros em plataforma para simplificar processo de crédito à habitação

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2021 • 12:28

O Banco CTT informou que fez uma parceria com a Zome que vai permitir simplificar o processo de concessão do crédito à habitação.

Esta parceria consiste na integração de um conjunto de serviços da aplicação Portal de Parceiros do Banco CTT na interface da plataforma ZomeApp, tornando o processo de candidatura ao crédito à habitação "mais simples, rápido e acessível", explica o Banco CTT em comunicado.

Assim, passará a ser possível, por exemplo, fazer o "tracking" do empréstimo em tempo real e reduzir em cerca de cinco dias o processo de pedido, aprovação e formalização de um crédito à habitação.

Com esta parceria, a empresa estima que mais de 80% dos processos de crédito sejam concluídos no espaço de um mês, sendo que o cliente pode acompanhar o processo em tempo real através da App Casa Banco CTT.

"O Portal de Parceiros do Banco CTT foi desenvolvido para apoiar os Intermediários de Crédito na gestão dos processos de Crédito Habitação e a disponibilização deste novo interface é mais um passo na inovação e simplificação do dia a dia dos parceiros, permitindo também uma maior eficiência no serviço ao cliente. A Zome, é assim o primeiro parceiro a integrar o Portal na sua plataforma Zome App, que lhes vai permitir agilizar e acelerar o fecho de negócios", diz o CEO do Banco CTT, Luís Pereira Coutinho.

Já a presidente executiva da Zome, Patrícia Santos, destaca que "esta parceria, que estará disponível para todos os hubs da Zome a nível nacional, vai trazer melhorias ao nível do serviço que é prestado aos clientes que podem contar com mais rapidez e agilidade".