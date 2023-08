Banco de Fomento registou prejuízos de 30 mil euros em 2022

© Direitos Reservados

O Banco Português de Fomento (BFP) registou um prejuízo de 30 mil euros, em contas individuais, e um lucro de três milhões, numa base consolidada (que inclui as contas das seis empresas do grupo), segundo as contas de 2022, avança esta quarta-feira o jornal Público.

Estes resultados comparam com um lucro de 9,3 milhões (numa base individual) e 23 milhões (em base consolidada) em 2021, e revelam que o banco está obrigado a registar milhões de euros em provisões para cobrir investimentos considerados irregulares, anteriores à sua existência. Quer isto dizer, que as contas, publicadas pelo BFP na sexta-feira, refletem um exercício financeiro aquém do previsto e orçamentado para 2022.

Relativamente às provisões, houve "operações não elegíveis" do Fundo de Capital & Quase Capital (FC&QC) no valor de 4,2 milhões de euros, assim como do Fundo de Dívida & Garantias de 972 mil euros. Além disso, há custos de gestão associados à administração destes fundos que também não são elegíveis e que ascendem a quase 1,8 milhões de euros.