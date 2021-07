Banco de Fomento tem 30 milhões para apoiar federações desportivas

Gondomar, 04/03/2017 - Centenas de crianças de diversos clubes, participaram esta tarde no 3º Torneio de Minibasquete, inserido nos diversos eventos desportivos do Gondomar Cidade Europeia do Desporto, no Pavilhão de Multiusos de Gondomar. (Ivo Pereira/Global Imagens) © Ivo Pereira/Global Imagens

O Banco Português de Fomento (BPF) tem 30 milhões de euros para apoiar as federações desportivas. A instituição financeira abriu esta sexta-feira, 9 de julho, as candidaturas à nova linha de apoio à economia Covid-19: Federações Desportivas. Esta linha, de acordo com o comunicado, foi "criada com a finalidade de apoiar a tesouraria das Federações Desportivas e o processo de retoma da atividade desportiva federada, fortemente impactada pela pandemia de COVID-19".

O banco explica ainda que este financiamento "enquadrada no "Programa Federações + Desportivas", esta nova medida de apoio com garantia de Estado, promovida pelo BPF, em articulação com as instituições financeiras aderentes e as Sociedades de Garantia Mútua, é dirigida a federações titulares do estatuto de utilidade pública desportiva, enquanto entidades com relevante interesse desportivo nacional".

A linha tem uma dotação de 30 milhões de euros e um prazo máximo de operação de até 10 anos, incluindo 18 meses de carência de capital, segundo o comunicado.

"Para se poderem candidatar, as entidades têm de desenvolver atividade em território nacional e ter enquadramento nas seguintes CAE: 93191 - Organismos reguladores das atividades desportivas 93192 - Outras atividades desportivas 94995 - Outras atividades associativas 93294 - Outras atividades de diversão e recreativas, ou 93120 - Atividades de clubes desportivos".

O Banco de Fomento acrescenta que as entidades que se candidatem "não podem ter incidentes não regularizados junto das Instituições de Crédito e do Sistema de Garantia Mútua e apresentar a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social, devendo igualmente cumprir com a obrigação de registo no Registo Central do Beneficiário Efetivo".

O montante máximo global de financiamento não poderá exceder 115% do valor médio do montante atribuído ao beneficiário nos últimos quatro anos, acrescenta ainda este organismo.