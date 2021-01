Banco de Fomento vai lançar duas linhas de apoio no valor de 1100 milhões

Sector de eventos pede mais medidas de apoio © D.R.

Dinheiro Vivo 17 Janeiro, 2021 • 17:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Português de Fomento (BPF) vai abrir esta segunda-feira as candidaturas para duas novas linhas de apoio à economia devido aos efeitos das medidas de restrição na economia e com "a finalidade de apoiar o emprego e a manutenção dos postos de trabalho de três sectores fortemente afetados pela pandemia - o da indústria, o do turismo e o da montagem de eventos".

O BPF lança duas linhas: a Linha de Apoio à Economia COVID-19 - Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo, no valor de 1050 milhões; e a Linha de Apoio à Economia COVID-19 - Montagem Eventos, no valor de 50 milhões.

A linha para a Indústria e do Turismo destina-se a apoiar as empresas exportadoras da Indústria e do Turismo, enquanto que a linha para a montagem de eventos está virada empresas "para cujo volume de negócio em 2019, seja em pelo menos 30% proveniente de atividade no âmbito da montagem de eventos, seja ao nível das infraestruturas ou do audiovisual."

As duas linhas são para micro, pequenas e médias empresas (PME), incluindo empresários em nome individual com atividade em território nacional continental, com um prazo máximo de operação de até 6 anos, incluindo 12 meses de carência de capital.

As regrad das candidaturas prevêem apenas "uma operação de financiamento, com um montante máximo de financiamento de 4 mil euros por cada posto de trabalho comprovado, não podendo o conjunto das diversas operações contratadas ao abrigo das diversas linhas de apoio à covid-19 exceder o dobro da massa salarial anual da empresa ou 25% do volume anual de negócios total, em 2019."

O BPF refere ainda que parte do empréstimo pode "ser convertida em subvenção não reembolsável (financiamento a fundo perdido), até uma percentagem máxima de 20% do valor do financiamento, a apurar de acordo com a manutenção dos postos de trabalho, durante pelo menos 12 meses após a contratação, para além de outros requisitos cumulativos específicos de cada uma das Linhas de Apoio."