Banco de Portugal alerta para atividade ilegal na Internet e Facebook

© AFP

Dinheiro Vivo 31 Agosto, 2022 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco de Portugal (BdP) alertou esta terça-feira para atividade financeira ilegal na Internet e no Facebook. Segundo o comunicado do supervisor bancário, as seguintes entidades não estão habilitadas a conceder, intermediar ou prestar consultoria sobre contratos de crédito: https://www.creditojusto.org, https://www.creditoconsolidadopt.com e https://www.facebook.com/creditojustoportugal.

O BdP avisa ainda que "as listas das entidades autorizadas a conceder crédito e a atuar como intermediários de crédito e consultor sobre contratos de crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário".