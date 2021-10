Banco de Portugal aplicou coimas no valor de 1,5 milhões no 3º trimestre

Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 56 contraordenações e proferiu decisões em 44 processos, aplicando coimas no valor de mais de 1,581 milhões de euros entre julho e setembro, revela o supervisor na sua síntese da atividade sancionatória relativa ao terceiro trimestre do ano. Desse valor, a execução de 225 mil euros está suspensa, informa ainda o BdP.

"Dos 44 processos decididos, 22 respeitam a infrações de natureza prudencial, nove respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, oito respeitam a infrações de natureza comportamental e cinco respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário", informa o banco central liderado por Mário Centeno.