Banco de Portugal deu 220 autorizações a novos intermediários de crédito

O Banco de Portugal anunciou esta quarta-feira que aprovou, no primeiro semestre deste ano, 220 pedidos de autorização para o exercício da atividade de intermediário de crédito.

Segundo o supervisor bancário, no final do primeiro semestre de 2021, "encontravam-se registados 5257 intermediários de crédito, mais 3,5% do que no final de 2020".

Na supervisão desta atividade, o Banco de Portugal instaurou 14 processos de contraordenação e fiscalizou 40 suportes publicitários, indica o supervisor no comunicado referente ao relatório com a 'Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental', que foi divulgado esta quarta-feira.

Adianta que foram analisadas 48 reclamações apresentadas por clientes

bancários, "dando origem à instauração de quatro processos de contraordenação e à emissão de uma determinação específica".

O Banco de Portugal instaurou ainda seis processos de contraordenação por incumprimento das normas de alteração ao registo.

O supervisor realizou também ações de inspeção a 43 entidades, tendo emitido 135 determinações específicas dirigidas a 43 intermediários de crédito.