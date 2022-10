Banco de Portugal emitiu em setembro 668 milhões em notas e retirou de circulação 1.186 milhões de euros

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) emitiu em setembro notas no valor de 668 milhões de euros e retirou de circulação 1.186 milhões de euros em notas, segundo as estatísticas mensais da emissão monetária divulgadas pelo banco central.

As saídas de notas do Banco de Portugal, que em setembro ascenderam a 668 milhões de euros, são as notas entregues pelo banco central às empresas de transporte e tratamento de valores, em representação das instituições de crédito, e ao público nas tesourarias.

A expressão 'notas emitidas' é frequentemente usada para designar estas saídas.

Já as entradas de notas no Banco de Portugal, que somaram 1.186 milhões de euros em setembro, são as notas entregues ao BdP pelas empresas de transporte e tratamento de valores, em representação das instituições de crédito, e pelo público nas tesourarias.

A expressão 'notas retiradas de circulação' é frequentemente usada para designar estas entradas.

Em termos acumulados, desde a introdução do euro, em 2002, o valor das notas colocadas em circulação pelo Banco de Portugal, também designadas de 'emissão líquida', foi em setembro negativo em 20.851 milhões de euros, enquanto o valor das moedas de euro ascendeu a 742 milhões de euros.

A emissão líquida negativa de notas resulta de, em termos acumulados, o valor das notas entradas no banco central ser maior do que o valor das notas que dele saíram.

Conforme explicou à agência Lusa fonte do BdP, "em Portugal, as notas de maior valor - 50 a 500 euros -- têm emissão líquida negativa, o que leva a que a emissão líquida total também seja negativa".

"O afluxo de notas trazidas por turistas é apontado como a principal causa", refere o Banco de Portugal, acrescentando que "este fenómeno é uma consequência natural da livre circulação de pessoas, bens e capitais na área do euro".

As estatísticas da emissão monetária apresentam informação sobre notas e moedas associada às principais fases do ciclo de vida do numerário e são produzidas pelo Banco de Portugal exclusivamente a partir de dados residentes em sistemas de informação próprios ou partilhados pelo Eurosistema.

Para além da componente de levantamentos e depósitos (profissionais), estas estatísticas englobam a componente dos outros movimentos de tesouraria (público).