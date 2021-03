Banco de Portugal agiu de forma "enérgica e assertiva" sobre o BES, diz diretor de supervisão

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O diretor do Departamento de Supervisão Banco de Portugal, Luis Costa Ferreira, considera que o supervisor teve uma atuação "particularmente enérgica e assertiva" em relação ao Banco Espírito Santo (BES) no ano que antecedeu a queda do banco.

O responsável do supervisor adiantou que a situação no BES teve origem exclusivamente nos "atos de gestão ruinosa", tal como foi "decidido judicialmente, inclusive por tribunais superiores".

Luís Costa Ferreira frisou que a responsabilidade da queda do banco "recai sobre os seus dirigentes".

O diretor do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal está esta sexta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Na primeira audição da comissão, na passada quarta-feira, o coordenador do relatório 'secreto' sobre a atuação do Banco de Portugal na resolução do BES deixou críticas à ação do supervisor. João Costa Pinto considerou que o Banco de Portugal devia ter feito uma intervenção no BES mais enérgica e mais cedo.

Costa Ferreira era o responsável pela supervisão da banca no Banco de Portugal entre julho de 2013 e novembro de 2014, mas já estava do departamento há duas décadas. Saíu do cargo para ingressar nos quadros da PwC mas entretanto regressou ao Banco de Portugal para ocupar as atuais funções.

Questionado sobre se recebeu alguma orientação no Banco de Portugal para exercer uma supervisão diferente em relação ao BES, favorável ao banco, Costa Ferreira respondeu: "nunca tive nenhuma orientação para mudar as minhas opiniões".

Atualizada às 10H49 com mais informação