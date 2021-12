Banco de Portugal: Há sobrevalorização no mercado imobiliário mas não está associada ao crédito

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O administrador do Banco de Portugal (BdP) Luís Laginha de Sousa disse esta segunda-feira que há alguma "sobrevalorização" no mercado imobiliário, mas não há evidência de que esteja associada à concessão de crédito para esse setor.

"Até aqui, a nossa conclusão tem sido de que havendo sinais de sobrevalorização do mercado, não temos evidência que isso esteja, sobretudo, relacionado com a concessão de crédito", disse hoje aos jornalistas o administrador do BdP, na conferência de imprensa de apresentação do Relatório de Estabilidade Financeira (REF), divulgado esta segunda-feira.

Falando no Museu do Dinheiro, em Lisboa, o administrador referiu que o supervisor irá continuar a "monitorizar e a ver se são necessários ajustamentos", e caso esse seja o caso, o BdP não deixará de "tomar decisões em conformidade".

Anteriormente, o governador do BdP, Mário Centeno, já tinha reconhecido que no banco central há "sempre uma preocupação muito significativa sobre o funcionamento desse mercado", até "pela dimensão dos desequilíbrios que até historicamente se foram acumulando" no setor.

Mário Centeno reconheceu que até pelo "papel dos não residentes nessa área", e pela "evidência" de "alguma canalização de poupanças em termos relativos", o mercado imobiliário "possa ser motivo de procura robusta".

"Tem um impacto esperado, que é de pressão adicional" sobre a inflação, afirmou o governador, para logo a seguir descartar "um impacto significativo em termos daquilo que consideramos ser a evolução geral dos preços".

No REF, hoje divulgado, o BdP alerta para "alterações nas condições de financiamento nos mercados internacionais, com impacto nos preços do mercado imobiliário residencial e no custo de financiamento do soberano e dos restantes setores institucionais".