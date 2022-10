Banco de Portugal instaura 169 processos e aplica coimas de 1,4 milhões no terceiro trimestre

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O Banco de Portugal (BdP) instaurou 169 processos de contraordenação no terceiro trimestre de 2022, e decidiu 239, tendo aplicado coimas no valor de quase 1,4 milhões de euros, foi esta segunda-feira divulgado.

Segundo a Síntese da atividade sancionatória do supervisor bancário relativa ao terceiro trimestre deste ano, dos 239 processos decididos, 152 respeitam a infrações de natureza comportamental, 55 a infrações de natureza prudencial, 25 a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, quatro a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e três a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Já dos 169 processos instaurados, 114 respeitam a infrações de natureza comportamental, 25 a infrações de natureza prudencial, 23 a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, seis a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita e uma a infrações a deveres consagrados na lei que aprova medidas de combate à criminalidade organizada.

O BdP indica ainda que no contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 1,4 milhões de euros, dos quais 52 500 mil euros suspensos na sua execução.