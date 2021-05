Banco de Portugal: Moratórias fazem disparar reclamações sobre bancos

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

O Banco de Portugal recebeu quase 20 mil reclamações de clientes bancários em 2020, um aumento de 8,6% face ao ano anterior, devido ao volume de queixas "sobre matérias covid-19", nomeadamente as moratórias no crédito.

O supervisor bancário recebeu cerca de 1638 reclamações por mês por parte de clientes bancários em 2020, segundo o 'Relatório de Supervisão Comportamental' divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

"Os clientes bancários apresentaram 19.660 reclamações relativas a matérias sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, mais 8,6% do que em 2019. Este aumento ficou a dever-se às reclamações sobre medidas adotadas no contexto da pandemia de covid-19", destaca o supervisor num comunicado sobre o relatório.

Excluindo as reclamações relacionadas com os temas sobre a epidemia, "o número de reclamações teria diminuído 0,6%", adianta o Banco de Portugal.

Segundo o relatório, em 2020 e até março de 2021, chegaram ao Banco de Portugal um total de 1895 reclamações relativas a matérias sobre covid-19.

"Na sequência da sua atuação fiscalizadora (sobre moratórias), emitiu 284 determinações específicas a 100 instituições e instaurou dez processos de contraordenação a sete instituições", adianta o supervisor.

