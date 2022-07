Banco de Portugal saúda conclusão de reembolso da dívida da Oitante

Banco de Portugal saúda conclusão do processo © Angelo Lucas /Global Imagens

O Banco de Portugal saudou esta segunda-feira a conclusão do processo de reembolso da dívida da Oitante, "que ocorre mais de três anos antes da data do seu vencimento", um "momento da maior importância" no processo de resolução do Banif.

A Oitante "concluiu com sucesso" o pagamento integral do empréstimo obrigacionista de 746 milhões de euros, anunciou hoje a sociedade-veículo criada em 2015 para ficar com os ativos do Banif que o Santander Totta não comprou.

O Banco de Portugal (BdP), "na sua qualidade de autoridade nacional de resolução, saúda a conclusão do processo de reembolso da dívida da Oitante, que ocorre mais de três anos antes da data do seu vencimento, como um momento da maior importância no processo de resolução do Banif -- Banco Internacional do Funchal", refere a entidade, em comunicado.

A Oitante foi criada pelo BdP, no âmbito da resolução do Banif, em 20 de dezembro de 2015, para receber e administrar ativos desse banco que não integraram o perímetro da venda de ativos e passivos ao Banco Santander Totta.

"A emissão de obrigações por parte da Oitante permitiu financiar a transferência dos ativos do Banif para aquela sociedade e foi, por isso, imprescindível para a concretização da resolução e, assim, para evitar a liquidação desordenada daquele banco", salienta o banco central.

O reembolso antecipado da dívida da Oitante "faz cessar as responsabilidades do Fundo de Resolução e do Estado Português relativamente a essa dívida, permite importantes poupanças financeiras e faz perspetivar a recuperação de uma parte significativa dos 489 milhões de euros desembolsados pelo Fundo de Resolução, em 2015, no financiamento da resolução do Banif".

Face a isto, "o Banco de Portugal felicita a administração da Oitante e os seus trabalhadores", conclui a entidade liderada por Mário Centeno.

A amortização final "foi realizada no passado dia 30 de junho num montante de 18 milhões de euros, antecipando dessa forma em três anos e meio o vencimento do empréstimo obrigacionista previsto inicialmente para dezembro de 2025", afirmou, num comunicado anterior, a Oitante, referindo que a poupança de juros resultante do pagamento antecipado, entre 2016 e 2022, "ascendeu a mais de 110 milhões de euros".

Durante a vigência do empréstimo, "a Oitante pagou um total de mais de 62 milhões de euros de juros", acrescentou.