Banco de Porugal vai recorrer da absolvição de auditores da KPMG

Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal.

O Banco de Portugal (BdP) vai recorrer da decisão do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, que absolveu a KPMG e cinco dos seus auditores no caso que levou à resolução do BES, avança o jornal Público na edição de hoje, citando fonte da instituição. O BdP tem até dia 18 deste mês para contestar a decisão.

O supervisor financeiro, na altura liderado por Carlos Costa, acusou a auditora de ter prestado informações falsas e de ter ocultado perdas do BES Angola que afetaram a solidez financeira do banco em Portugal, na altura liderado por Ricardo Salgado. As falhas da auditora, defende o Banco de Portugal, impediu que atuasse atempadamente no BES.

O Tribunal não só absolveu os auditores, como anulou as contraordenações do BdP, deixando cair coimas no valor de 4,9 milhões de euros. A decisão foi conhecida no dia 15 de dezembro.

Contacta pelo Público, a instituição agora liderada por Mário Centeno, através de fonte oficial, afirmou que prestará esclarecimentos apenas após a entrada do recurso no Tribunal da Relação.