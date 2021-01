Banco digital francês Nickel prepara entrada em Portugal

O banco digital do grupo francês BNP Paribas, Nickel, está a preparar a sua entrada no mercado português, para começar a operar no primeiro trimestre de 2022.

O banco 'low cost' pretende ter 450 mil clientes em Portugal no prazo de cinco anos, disse o CEO do Nickel ao Dinheiro Vivo.

"Estamos a começar o nosso projeto para lançar o Nickel em Portugal. A oferta comercial deve estar disponível no primeiro trimestre de 2022. Já iniciámos o processo para transportar a nossa licença para Portugal", afirmou Thomas Courtois.

O banco está a recrutar a sua equipa no país, incluindo um CEO. O Nickel está também em contacto com operadores portugueses para realizar parcerias, já que o banco opera com pontos de venda físicos no retalho.

"Estamos confiantes que conseguimos fechar um acordo de parceria nas próximas semanas", afirmou o CEO do Nickel. "Vemos um forte potencial para o Nickel em Portugal", salientou. Frisou que o neobanco disponibiliza aos clientes uma conta à ordem e um cartão Mastercard "em 5 minutos", por um valor de 20 euros anuais. "É uma conta bancária muitto tradicional", disse Courtois.

O banco, que tem 1,9 milhões de clientes, acabou de expandir para Espanha e a próxima fase de internacionalização inclui Portugal e a Bélgica, onde o Nickel pretende alcançar os 300 mil clientes no prazo de cinco anos.

Em Espanha, o banco abriu oficialmente a sua filial no passado mês de dezembro de 2020. "Para apoiar a sua entrada neste mercado, o Nickel realizou uma parceria única com associações de lotarias e tabacarias, com uma rede nacional de mais de 20.000 pontos de venda em todo o país", refere o banco no comunicado sobre os seus planos de expansão, divulgado esta quinta-feira.

"Para servir os seus primeiros clientes espanhóis, Nickel anuncia hoje que o seu negócio local está em pleno funcionamento com 72 pontos de venda já activos e com o objectivo de ter mais de 1.000 instalados até ao final do ano", adianta.

"A equipa local de 30 colaboradores em Madrid, sob a responsabilidade de Javier Ramirez Zarzosa, CEO para Espanha, pretende atrair 700.000 clientes e 3.000 pontos de venda até ao final de 2024 em Espanha", refere ainda o comunicado.

Segundo o CEO do banco, o objetivo do Nickel é ser líder europeu em contas à ordem de retalho, pelo que a meta é expandir para seis novos países europeus até 2024.

Atualizada às 09H09 com mais informação