Banco digital N26 tem novo diretor-geral para Portugal e Espanha

O banco digital N26 anunciou esta quarta-feira a nomeação de Pablo Reboiro como diretor-geral para Portugal e Espanha, substituindo Marta Echarri, que ocupou o cargo entre 2021 e 2023.

Pablo Reboiro, até agora responsável global pela estratégia da instituição, vai dirigir o rumo da entidade no mercado espanhol e português, apostando no crescimento da base de clientes através de uma oferta de produtos locais.

A entidade afirma que esta nomeação garante a continuidade do projeto N26 em Espanha, um dos seus quatro mercados-chave e no qual conta com 950 mil clientes e mais de 300 colaboradores.

O novo diretor-geral integrou a equipa responsável pelo lançamento do N26 no mercado espanhol em 2018, liderou a abertura do banco em Espanha, o lançamento de contas com IBAN espanhóis, a constituição do polo tecnológico da empresa em Barcelona, entre outras.

Pablo Reboiro vai substituir Marta Echarri, que entre 2021 e 2023 desempenhou um papel fundamental no posicionamento do N26 como um dos principais bancos digitais em Espanha.

Desde a saída de Echarri em fevereiro de 2023, Pablo Reboiro foi interinamente diretor-geral.

Anteriormente, tinha trabalhado na Accenture, empresa onde iniciou a sua carreira profissional e na qual atuou como consultor estratégico especializado em inovação no setor bancário por cinco anos.