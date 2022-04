Banco do BCP na Polónia com prejuízo de 26,4 milhões no 1.º trimestre

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

O Bank Millennium, banco polaco do BCP, obteve um prejuízo de 122,3 milhões de zlótis (26,4 milhões de euros) no primeiro trimestre, penalizado por "provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários", foi esta terça-feira anunciado.

"Apesar da expressiva melhoria dos resultados operacionais e resultados antes de impostos, a rendibilidade no primeiro trimestre de 2022 foi impactada por provisões e outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários em CHF", refere o Millennium BCP, que detém 50,1% do capital do banco polaco, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Conforme explica, "o resultado foi substancialmente influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 499,2 milhões de zlótis (107,8 milhões de euros), dos quais 451,2 milhões de zlótis (97,4 milhões de euros) atribuíveis à carteira de créditos hipotecários concedidos pelo Bank Millennium e 48 milhões de zlótis (10,4 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank".

Segundo o BCP, "o nível de provisões acumuladas representa, assim, 30,3% do valor da carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira".

"Excluindo provisões e outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, e com distribuição linear da contribuição para Fundo de Resolução do Setor Bancário (BFG), o resultado líquido no primeiro trimestre de 2022 atingiu 485,3 milhões de zlótis (104,8 milhões de euros) representando um crescimento em base comparável de 115,3% e de 52,2% relativamente ao trimestre anterior", refere.

No período, acrescenta, o ROE (rentabilidade dos capitais próprios, do inglês 'Return on Equity') foi de -7,6% e o ROE ajustado situou-se nos 29,7%.

A nova produção de crédito hipotecário do Bank Millennium somou 2.000 milhões de zlótis (400 milhões de euros) no primeiro trimestre, com a carteira de crédito à habitação a aumentar 24% em termos homólogos.

Já o rácio 'cost/income' foi de 41,9% e rácio 'cost/income' ajustado de 35,5%.

Até março, os proveitos operacionais do Bank Millennium aumentaram 33,8% em termos homólogos e 25,7% em cadeia, enquanto a margem financeira subiu 54,4% em termos homólogos e 25,3% face ao trimestre anterior, "refletindo o impacto do aumento das taxas de juro", e as comissões aumentaram 7,8% e 2,7%, respetivamente.

Os custos operacionais aumentaram 13,8%, em termos homólogos, "principalmente devido ao aumento da contribuição para o Fundo de Resolução do Setor Bancário (BFG), que aumentou 61,6% em relação ao período homólogo".

"Não considerando a contribuição para o BFG, os custos totais aumentaram 7% face ao período homólogo e registaram uma redução de 3,9% relativamente ao quarto trimestre de 2021", precisa o BCP.

No que se refere à qualidade dos ativos e à liquidez, o Bank Millennium apresentava em março um rácio de crédito com imparidade ('Stage 3') de 4,4% (4,9% em março de 2021), um custo do risco de 40 pontos base (39 pontos base no trimestre anterior e em março de 2021) e um rácio de 'loans-to-deposits' de 80,9%, que compara com 84,6% em março de 2021.

Já os rácios de Capital Total (TCR) e T1 do grupo fixaram-se em 16,0% e 12,9%, respetivamente.

No final do primeiro trimestre deste ano, o banco polaco do BCP tinha registado um crescimento homólogo de 10,3% e de 6% nos depósitos e no crédito a particulares e de 38% e 4% nos depósitos e crédito a empresas.