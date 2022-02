Banco do BCP na Polónia passa a prejuízos de 291,9 milhões em 2021

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP. © Leonardo Negrão/Global Imagens

O polaco Bank Millennium teve prejuízos de 291,9 milhões de euros em 2021, que compararam com os lucros de 5,1 milhões de euros de 2020, divulgou esta terça-feira o BCP, justificando com as provisões relacionadas com créditos em moeda estrangeira.

"O resultado foi substancialmente influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 2.305,2 milhões de zlótis (505,3 milhões de euros), dos quais 2.086 milhões de zlótis (457,2 milhões de euros) atribuíveis à carteira de créditos hipotecários concedidos pelo banco e 219 milhões de zlótis (48,1 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank", lê-se no comunicado divulgado pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Banco Comercial Português detém 50,1% do capital do Bank Millennium (com sede em Varsóvia, na Polónia), o qual consolida nas suas contas pelo método integral.

Ainda no comunicado ao mercado, o BCP afirmou que se fossem excluídas as provisões e outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira o resultado seria positivo em 243,3 milhões de euros em 2021.