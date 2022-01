Banco Efisa vai para liquidação

Antiga sede do BPN na rua Marechal Saldanha, no Porto © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Dinheiro Vivo 26 Janeiro, 2022 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Falhadas todas as tentativas de venda, o Banco Efisa, que já fez parte do universo do Banco Português de Negócios (BPN), vai avançar para a liquidação. A decisão, já homologada pelo Ministério das Finanças, aguarda aprovação do Banco de Portugal.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que dá conta que a decisão de liquidado do Banco Efisa foi tomada em assembleia geral da Parparticipas - empresa que gere as participações financeiras do antigo BPN - a 21 de janeiro. Desde 2015, foram três as tentativas de venda do Efisa, o banco de investimento do BPN, mas nenhuma foi bem sucedida.

A liquidação foi confirmada ao Negócios por Sofia Torres, presidente do conselho de administração do banco que, só em 2020, registou um prejuízo de 2,2 milhões de euros, com os custos com pessoal a ascenderem a 1,3 milhões.