Banco Lloyds, de Horta Osório, reduz mais de 600 empregos no Reino Unido

O banco Lloyds, liderado por António Horta Osório, vai mesmo avançar com o plano de redução de mais de 600 empregos no Reino Unido. O plano de saídas tinha sido anunciado no final de fevereiro, foi suspenso por causa do início dos efeitos da covid-19 naquele país e foi retomado esta quarta-feira, segundo informação da agência Reuters.

A partir de novembro, o banco vai perder 865 funcionários. Serão afetados, sobretudo, postos de trabalho fora da relação com os clientes e decorrem da simplificação de algumas áreas de negócio. Estes cortes estavam previstos “antes da covid-19”, recordou uma porta-voz do banco britânico, citada pela Reuters.

Depois disso, serão criados 226 novos postos de trabalho.

Em termos líquidos, o banco vai perder 639 funcionários.

A retoma do plano de saídas do Lloyds foi tornada pública dois meses depois de António Horta Osório ter anunciado a saída do banco a partir de junho de 2021, após a conclusão do terceiro plano estratégico.