Banco Montepio adere ao UN Global Compact

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Junho, 2022 • 12:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Montepio anunciou ter aderido ao UN Global Compact, no âmbito da sua "missão de melhorar a realidade das famílias, das empresas e apoiar as entidades da economia social".

Citado num comunicado, o presidente executivo (CEO) do Banco Montepio, Pedro Leitão, explica que "a estratégia de sustentabilidade em curso tem como objetivo a geração de valor para a sociedade e economia nacionais, através do desenvolvimento e aplicação dos seus ativos, da progressão económica e inovação tecnológica, da inclusão social e digital, do respeito pelos direitos humanos e valores fundamentais, bem como pela salvaguarda do património natural".

"Temos uma equipa multidisciplinar especializada e dedicada a 100% à área da economia social que desenvolve um serviço focado em apoiar os projetos de investimento das empresas portuguesas que pretendam agir e atenuar os efeitos das alterações climáticas, por forma a promovermos a transição para uma economia mais verde", acrescenta.

O UN Global Compact congrega milhares de grandes organizações em todo o mundo e, segundo o Montepio, "pretende ser um espaço de diálogo, um meio de ação, um referencial ético, um guia para a Agenda 2030 da ONU, uma integração reputacional e um suporte às boas práticas e instrumentos para a sua execução".