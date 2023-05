Banco Montepio avança com atualização salarial de 3%

Pedro Leitão, CEO do Banco Montepio © Carlos Pimentel /Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Maio, 2023 • 12:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores do Montepio vão ter uma atualização salarial de 3%, com retroativos a janeiro, e uma remuneração mínima mensal de 1.150 euros, anunciou a Comissão Executiva do banco, em comunicado.

"A Comissão Executiva do Banco Montepio deliberou atualizar as tabelas salariais do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) em 3%, a ser aplicada sobre a retribuição base dos colaboradores no ativo, com efeitos retroativos a janeiro de 2023, e estabeleceu uma remuneração mínima mensal de 1.150 euros, um valor 51% acima do salário mínimo nacional", lê-se na nota enviada à comunicação social.

Segundo o presidente executivo do Banco Montepio, Pedro Leitão, citado no comunicado, "as decisões agora tomadas não colidem nem condicionam o processo negocial em curso com as entidades representantes dos trabalhadores", acrescentando que, além da atualização salarial, transversal a todos os trabalhadores, "decorrerá ainda, até ao final do terceiro trimestre, o processo anual de valorização e reconhecimento dos colaboradores, em linha com as políticas em vigor" na instituição.

O Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) anunciou uma manifestação de trabalhadores e reformados do Montepio Geral para dia 25, junto à sede do banco, em Lisboa, para reivindicar uma atualização "justa" de salários, a "dignificação das pensões de reforma dos bancários" e "uma negociação coletiva justa, equilibrada e eficaz", segundo um comunicado do sindicato.

"Nos últimos três anos, o Montepio Geral tem vindo sistematicamente a pretender realizar atualizações salariais e das pensões inferiores às que têm vindo ocorrer nas demais instituições do setor bancário", criticou o sindicato.

O SNQTB rejeitou a "inaceitável proposta de 2,5%" do Montepio Geral para 2023, considerando-a "injusta" e sem justificação perante os resultados positivos do banco.

A "desvalorização" das pensões "tem vindo a acentuar-se e a ser cada vez mais evidente em resultado das recentes atualizações (no mínimo de 8,24%) determinadas pelo Governo" que comparam com aumentos, em média, de 3% para os reformados bancários, diz o sindicato.

O Banco Montepio teve lucros de 35,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, mais do triplo face aos 11,4 milhões de euros do mesmo período de 2022.