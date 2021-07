Banco Montepio encaixa 67 milhões com venda da participação na Almina Holding

Banco Montepio vende totalidade da sua participação na Almina Holding (Imagem de arquivo)

O Banco Montepio anunciou esta quinta-feira ter vendido, por 67 milhões de euros, os 19,0% do capital que detinha na empresa mineira portuguesa Almina Holding, no âmbito da sua "estratégia contínua de redução de ativos não estratégicos".

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que, no dia 30 de junho de 2021, alienou a totalidade da sua participação acionista na Almina Holding S.A. (Almina), correspondente a 9.500 ações ordinárias, equivalente a 19,0% do capital social da Almina", refere o banco num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo adianta, "a venda proporcionou um encaixe financeiro bruto de 67 milhões de euros, traduzindo um impacto favorável nos rácios de capital do Banco Montepio, estimado em base proforma no final do primeiro trimestre de 2021, de sete pontos base no rácio Common Equity Tier 1 e nove pontos base no rácio de Capital Total, em ambos os casos traduzindo a diminuição dos ativos ponderados pelo risco".

Já o impacto da operação no resultado líquido de 2021, acrescenta, foi "nulo".

De acordo com o Banco Montepio, "a concretização desta operação materializa a estratégia de contínua redução de ativos não estratégicos e constitui uma das medidas de aumento dos rácios de capital conforme previsto no Plano de Financiamento e Capital".

A Almina é uma empresa mineira de capitais portugueses cujo objeto social é a extração e valorização de pirites, sulfuretos e de outros minérios, comercialização, transporte dos produtos e derivados e a investigação, aquisição e desenvolvimento de processo e métodos tecnológicos nas suas atividades mineiras.