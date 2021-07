Banco Montepio reduz prejuízo para 33 milhões no 1.º semestre

O banco Montepio reduziu o seu prejuízo para 33 milhões de euros no primeiro semestre, valor que compara com um resultado líquido negativo de 51 milhões de euros apurado no período homólogo, foi comunicado ao mercado.

"Resultado líquido consolidado de -33 milhões de euros, que compara favoravelmente com os -51 milhões de euros registados no período homólogo de 2020", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a instituição financeira adiantou que o prejuízo apurado nos primeiros seis meses do ano incorpora um custo de 23 milhões de euros relacionado com as contribuições obrigatórias do setor bancário, Fundo de Garantia de Depósitos, Fundo de Resolução e Fundo Único de Resolução.