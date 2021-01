Banco Montepio vai poder despedir 400 trabalhadores até 2023

Pedro Leitão, presidente executivo do Banco Montepio © Montepio

O Banco Montepio teve autorização da Segurança Social para avançar com o despedimento de até 400 pessoas, até setembro de 2023, no âmbito de um enorme processo de reestruturação e emagrecimento.

Assim, metade ou quase metade da redução prevista de pessoal (cerca de 800 a 900 empregados) vai ser por despedimento ou rescisão mútua. O resto, espera-se, será através de saídas para a reforma.

Segundo fontes sindicais, o banco empregava cerca de 3500 pessoas em meados de 2020. Portanto, a redução prevista, que pode chegar a um corte de 800 ou 900 postos de trabalho, deverá rondar os 20% a 25% do total.

Como referido, este programa de emagrecimento vai durar dois ou três anos, até setembro de 2023.

"O estatuto de empresa em reestruturação foi atribuído à Caixa Económica - Montepio Geral no período até setembro de 2023 e até ao limite de 400 trabalhadores, após análise por parte do Instituto da Segurança Social e do IAPMEI e após consulta aos parceiros sociais e à Associação Portuguesa de Bancos", diz uma nota do Ministério do Trabalho e da Segurança Social enviada aos jornais.

Em junho do ano passado, em plena pandemia e com prejuízos avultados às costas, o banco anunciou um plano para encerrar 31 agências em todo o País.