Banco Montepio vende Montepio Valor à Mutualista por 3,73 milhões

Em comunicado enviado na noite de quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Banco Montepio "informa que no dia 30 de dezembro de 2021 a sua participada Montepio Holding SGPS, S.A. vendeu 310.000 ações ordinárias escriturais e nominativas, representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da Montepio Valor".

De acordo com a informação enviada à CMVM, a venda decorreu "mediante a celebração de um contrato de compra e venda de ações com o Montepio Geral - Associação Mutualista (o comprador e acionista maioritário do Banco Montepio), por um montante total de 3.734.000 euros".

O documento acrescenta que o impacto da venda nos resultados consolidados do Banco Montepio e nos rácios da capital "é nulo" e que esta operação resulta da estratégia do banco para simplificar a "estrutura societária do Grupo, mantendo o foco no negócio bancário doméstico".