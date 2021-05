Banco polaco do BCP com prejuízos de quase 69 milhões de euros no primeiro trimestre

Agência do Bank Millennium na Polónia. © PrinceGloria/Wiki Commons

O Grupo Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, registou prejuízos de 311 milhões de zlótis, cerca de 68,6 milhões de euros, nos três primeiros meses deste ano.

De acordo com a informação remetida ao regulador do mercado de capitais, a CMVM, pelo BCP, o resultado registado no primeiro trimestre deste ano "foi substancialmente influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 533 milhões de zlótis (117,4 milhões de euros), das quais 21 milhões de zlótis (4,6 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank".

O banco detido pelo BCP diz ainda que "o nível de provisões acumuladas representa assim 10,8% do valor da carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira".

Segundo o comunicado, a margem financeira diminuiu 10% nos primeiros três meses de 2021 comparando com o mesmo período do ano passado. As comissões do banco polaco aumentaram 5%, em termos homólogos. Já os custos operacionais diminuíram 17% face ao primeiro trimestre do ano passado.