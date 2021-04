Banco polaco do grupo BCP com provisões de 112 milhões por conflitos judiciais

Agência do Bank Millennium na Polónia. © PrinceGloria/Wiki Commons

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Abril, 2021 • 07:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Disputas legais levaram o Bank Millennium, sedeado em Varsóvia, do grupo Banco Comercial Português (BCP), a criar provisões relacionadas com créditos hipotecários denominados em moeda estrangeira, segundo comunicado divulgado no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A administração do Bank Millennium, do qual o BCP possui 50,1%, decidiu criar provisões no montante de 512 milhões de zlotys (112 milhões de euros) no primeiro trimestre.

Estas "provisões significativas", superiores às do quarto trimestre de 2020, "refletem a continuada tendência negativa das decisões em tribunal, a apresentação de novos casos judiciais e mudanças na metodologia da avaliação de risco", detalhou-se no texto, distribuído em Inglês.

O Bank Millennium acrescentou que antecipa um resultado negativo no primeiro trimestre de 2021, devido à constituição destas provisões.

Quando o relatório trimestral for divulgado, o que se prevê que aconteça em 11 de maio, deve incluir mais informação sobre a situação na frente jurídica, além dos resultados trimestrais.