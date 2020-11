Bancos poderão ficar sujeitos a "multas" diárias

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa © Angelo Lucas/Global Imagens

De acordo com o anteprojeto de Código de Atividade Bancária, que está em consulta pública até ao início de dezembro, o Banco de Portugal (BdP) quer multar as instituições financeiras que não cumpram com determinadas indicações do regulador.

Conforme avança o Negócios, estas medidas ficarão num plano diferente dos processos de contraordenação, permitindo criar pressão com impacto financeiro para acelerar o cumprimento das imposições do BdP.

Estas "multas" diárias poderão ser aplicadas com limites determinados pela lei. Citando o anteprojeto, o jornal indica que as medidas têm como limite máximo 10% da média diária do volume de negócios da instituição no ano imediatamente anterior.