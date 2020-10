Bando. Marca própria de vinhos que a Auchan quer fazer voar para o exterior

Bando é a nova marca própria de vinhos que Auchan Retail Portugal acaba de lançar no mercado. “A nova gama será ainda exportada e internacionalizada”, adianta o retalhista francês.

“O conceito de “marca branca”, entretanto substituído por “marca própria”, foi lançado pela Auchan em 1984. Desde então temos vindo a consolidar esta aposta e, hoje, se contabilizarmos os produtos de todas as áreas, temos mais de 10 mil referências de marca própria. Este “Bando” vem reforçar este compromisso e caracteriza-se por ser uma marca unificadora, mas também exemplar no respeito pelas tradições e caraterísticas de cada região vinícola do país”, sublinha Rui Oliveira, diretor de marca própria da Auchan Retail Portugal, citado em nota de imprensa.

A gama é composta por 20 referências, de cinco regiões vinícolas portuguesas, mas o objetivo é “alargar a oferta totalizando 10 regiões nacionais, que são simbolizadas por um pássaro emblemático de cada zona”. Até ao final do ano, a retalhista pretender alargar a oferta de vinhos Moscatel e Espumantes, com cinco novas referências.

O Vinho Verde Verdilhão, o Bico Torto do Dão, o Sisão do Alentejo ou o Galeirão de Setúbal, que dão corpo a castas como Alvarinho, TintaRoriz, Touriga Nacional, Alicante, Trincadeira, Syrah, Cabernet Sauvignon e Castelão são entre as propostas já disponíveis. Os vinhos têm um preço de venda entre os 1,69 euros e os 5,79 euros.

“Entre os enólogos responsáveis por cada uma das referências, identificados nos rótulos desenhados à mão, estão Abel Condesso, Arminda Ferreira, Jaime Quendera, Nuno Faria, Rui Veladas e Tiago Garcia”, refere a Auchan.

O produtor está indicado no contrarrótulo. “Todas as propostas apresentam as respetivas notas de prova para facilitar a escolha do consumidor.”