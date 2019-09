Banif vende banco no Brasil por um real

O Banif Brasil vai sair da esfera do Banif até janeiro de 2021. Isto será possível porque a comissão liquidatária do banco madeirense chegou a acordo com a Siqueira Castro, uma sociedade de advogados especialista na aquisição de ativos de alto risco. Esta sociedade ficou com a opção de compra do Banif Brasil por um real (21 cêntimos de euros) por dois anos. No final deste período, o Banif pode vender a instituição a esta mesma sociedade.

O Banif está a tentar vender a unidade no Brasil desde 2016, recorda esta quarta-feira o Jornal de Negócios. Primeiro, tentou-se a venda, para evitar potenciais litígios no Brasil. Foram contactados perto de 60 investidores. Apenas dois manifestaram interesse mas acabaram por desistir. Depois disso, em 2018, o Banif pediu ao Banco Central do Brasil para liquidar o Banif Brasil.

A sociedade de advogados já tinha compra os créditos do Banif Brasil, em 2018, por três milhões de reais. Com este montante, o grupo Banif comprou à Oitante – a entidade que ficou com os ativos do Banif – os créditos no Brasil, que estavam avaliados em 160 milhões de reais.