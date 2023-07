Bank Millennium passa de prejuízo a lucro de 77,3 milhões de euros até junho

Agência do Bank Millennium na Polónia. © PrinceGloria/Wiki Commons

O Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, registou lucros de 358 milhões de zlotys (77,3 milhões de euros) no primeiro semestre, contra prejuízos de 56,7 milhões de euros no mesmo período de 2022, anunciou esta quarta-feira o banco polaco.

Nos primeiros seis meses de 2022, o Bank Millennium tinha alcançado um resultado líquido negativo de 263 milhões de zlotys (-56,7 milhões de euros), regista o Millennium BCP num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre abril e junho deste ano, o banco polaco teve um lucro de 106 milhões de zlotys (23,7 milhões de euros), traduzindo-se no terceiro trimestre consecutivo com resultados positivos "após um período alargado de trimestres com resultados negativos".

O banco assinala que no segundo trimestre deste ano, "os resultados do Bank Millennium mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF [francos suíços] que totalizaram PLN 808 milhões antes de impostos (174,5 milhões de euros) e que incluíram, a aplicação de ajustamentos mais conservadores ao modelo de provisionamento decorrentes da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia".

Já entre janeiro e junho, o resultado líquido ajustado de itens específicos aumentou 53%, de 949 milhões de zlotys (204,9 milhões de euros, sem efeito cambial) para 1.448 milhões de zlotys (312,7 milhões de euros).

Em termos homólogos, a margem financeira do Bank Millennium cresceu 21% no trimestre, enquanto as comissões diminuíram 5%.

Por sua vez, os custos operacionais diminuíram 17% face ao período entre abril e junho de 2022 e os proveitos operacionais cresceram 43% no mesmo período.

No que à qualidade dos ativos e liquidez diz respeito, o rácio de crédito com imparidade ("Stage 3") fixou-se em 4,5%, enquanto a relação de empréstimos sobre depósitos foi de 74%.

Os rácios de capital total (TCR) e T1 do grupo situaram-se em 14,77% e 11,69%, respetivamente, acima dos requisitos regulamentares de 12,7% e 10,2%.

O número de clientes ativos em junho de 2023 era de 2,95 milhões, mais 144 mil face ao mesmo mês do ano passado, tendo os depósitos de retalho aumentado 10% em termos homólogos.

Por outro lado, os empréstimos de particulares baixaram 6% ao ano.

Entre os clientes empresariais, o Bank Millennium registou reduções homólogas em quatro componentes: créditos (-8%), depósitos (-7%), volume de negócio de "factoring" (-12%) e volume de negócio de "leasing" (-2%).