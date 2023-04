Bank Millennium passa de prejuízos a lucros de 54 milhões de euros

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Abril, 2023 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bank Millennium, banco polaco do BCP, obteve um resultado de 252 milhões de zloty (54 milhões de euros) nos primeiros três meses do ano, valores positivos pelo segundo trimestre consecutivo após um período alargado de trimestres com resultados negativos.

No período homólogo de 2022, o Bank Millennium reportou ter obtido um prejuízo de 122,3 milhões de zlótis (26,4 milhões de euros na altura), penalizado por "provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários".

Hoje, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP - que detém 50,1% do capital do banco polaco e que consolida nas suas contas pelo método integral - afirma que os resultados positivos nos primeiros três de 2023 foram alcançados "apesar dos encargos elevados relacionados com a carteira de créditos denominados em francos suíços".

Estes encargos totalizaram 940 milhões de zloty após impostos, 200 milhões de euros, incluindo a provisão adicional de 337 milhões de zloty (72 milhões de euros), conforme comunicado no dia 05 de abril, refletindo a aplicação de ajustes mais conservadores na metodologia de cálculo destas provisões em antecipação a potenciais tendências negativas, explica o BCP.

O BCP adianta que "o resultado líquido ajustado de encargos relacionados com a carteira de créditos denominados em francos suíços e considerando um nível teórico de imposto bancário, teria correspondido a um lucro de 1.093 milhões de zloty após impostos (232 milhões de euros).

O BCP sublinha que no primeiro trimestre, o Bank Millennium registou também o resultado positivo extraordinário de 597 milhões de zloty antes de impostos (127 milhões de euros), resultante do início da cooperação estratégica para o negócio de 'bancassurance' [banca e seguros] e que se materializou na venda de 80% da participação na subsidiária Millennium Financial Services.

"Excluindo este impacto o resultado ajustado ter-se-ia situado em 609 milhões de zloty (129 milhões de euros)", diz.

O banco português destaca que, no primeiro trimestre, a margem financeira aumentou 31% em termos homólogos e 1% no trimestre, as comissões líquidas diminuíram 9% em termos homólogos e 1%.

Em relação aos custos operacionais, o BCP indica que os mesmos aumentaram 7% em termos homólogos e 11% em cadeia, contudo substancialmente abaixo do nível da inflação registada na Polónia.

Os proveitos operacionais aumentaram 77% em termos homólogos e 34% face ao último trimestre de 2022.

No que toca aos clientes, o BCP precisa que Bank Millennium (Polónia) aumentou os particulares para mais de 2,92 milhões, um aumento de 36 mil em cadeia e de 183 mil em termos homólogos.

No segmento dos clientes empresariais, o banco polaco registou uma redução de 7% dos depósitos de empresas face ao período homólogo, bem como uma redução de 2% do crédito a empresas, relativamente ao mesmo período do ano passado.