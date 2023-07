Bankinter aumenta lucros em 54% no primeiro semestre, para 417,9 milhões de euros

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2023 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo bancário espanhol Bankinter teve lucros de 417,9 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 54,2% do que no mesmo período de 2022, anunciou a entidade esta quinta-feira.

O banco, que está presente em Portugal, destacou em comunicado que alcançou este resultado, apesar do impacto do novo imposto temporário e extraordinário sobre o setor financeiro em Espanha, que no caso do Bankinter se traduziu no pagamento de 77,5 milhões de euros no início deste ano.

Antes do pagamento dos impostos, o resultado global do Grupo Bankinter no primeiro semestre foi 625,2 milhões de euros, mais 67,2% do que no mesmo período de 2022.

Quanto ao Bankinter Portugal, teve resultados antes de impostos de 85 milhões de euros no primeiro semestre, mais 184% do que há um ano.

"O Bankinter Portugal continua a mostrar-se como um negócio muito rentável, com todos os seus indicadores de atividade com clientes, rubricas da conta de resultados e resultados em constante crescimento", lê-se no comunicado veiculado pelo Grupo Bankinter.

Segundo os dados divulgados pelo banco, os empréstimos concedidos pelo Bankinter em Portugal alcançavam os 8500 milhões de euros no final do primeiro semestre do ano, mais 14% do que em 2022, sendo que 2600 milhões eram crédito a empresas e 5900 milhões a privados.

Os recursos dos clientes do banco em Portugal chegaram aos 6900 milhões de euros no primeiro semestre, mais 6% do que no ano passado.

Ainda em Portugal, no primeiro semestre, comparando com o mesmo período de 2022, a margem de juros semestral cresceu 116% e a margem bruta aumentou 81%.

Para além de Portugal, em termos globais, o Bankinter, disse que teve "crescimentos em todas as linhas de negócio e filiais do grupo" no primeiro semestre.

Os ativos totais do grupo Bankinter eram, a 30 de junho, cerca de 110 mil milhões de euros.

A carteira de crédito global alcançou 74 597 milhões de euros, quase mais 3% do que no primeiro semestre do ano passado, segundo o Bankinter, que realçou que há um "contexto de abrandamento" nos empréstimos.

Quanto à morosidade (atrasos ou incumprimentos nos pagamentos dos empréstimos pelos clientes) foi de 2,2% no primeiro semestre do ano, semelhante à do mesmo período de 2022.

A rentabilidade do grupo, medida em termos da designada ROE (rentabilidade sobre capitais próprios), situou-se nos 15,5% nos primeiros seis meses do ano (era 10,1% no mesmo período de 2022).

O grupo Bankinter teve lucros líquidos globais de 560,2 milhões de euros em 2022, mais 28,1% do que em 2021.

Em Portugal, o banco teve resultados antes de contabilizados os impostos (não líquidos) de 78 milhões de euros no ano passado, mais 54% do que em 2021.